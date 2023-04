Dans l'ombre éclatante du génie : "Signé Dumas" au Wolubilis

" Le secret du théâtre est de se réinventer dans ce qui existe sans vouloir tout changer. Je suis tout sauf un metteur en scène dictateur car les comédiens peuvent avoir des idées bien meilleures que les vôtres, ils sentent la pièce et les personnages. Je ne suis juste qu’un chef d’orchestre, mon métier est de tirer les fils et d’encourager les comédiens à se diriger vers leur évidence. " Cette fois encore, Tristan Petitgirard adopte un vrai sens du tempo dramatique. "Je suis un metteur en scène musical quant au rythme, au souffle, à la respiration d’une pièce : il y a des crescendo, des silences, des grands mouvements de l’âme. L’acteur est tel un instrument et joue sa propre partition. Le fait que je sois le fils d’un chef d’orchestre n’est pas anodin ! D’ailleurs, je fais très attention à la façon dont je distribue les voix, il suffit d’entendre la voix de stentor de Xavier Lemaire et celle plus fluette de Guillaume Sentou, une opposition naturelle de la basse et du ténor. Le théâtre agit comme une vibration par laquelle passe l’émotion."