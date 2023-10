Dans l’ombre de Dolberg en début de saison, Luis Vazquez a marqué les esprits pour sa première titularisation

Suite à la blessure de Kasper Dolberg lors du Topper la semaine dernière, l’Argentin Luis Vazquez a connu sa première titularisation en Pro League ce samedi face à Eupen. Une première plutôt réussie pour le numéro 20 du Sporting, impliqué dans deux des trois goals anderlechtois. Il a marqué le dernier but de la rencontre et sur le deuxième, la pression qu’il a mise sur la défense eupenoise a entraîné l’autogoal de Paeshuyse.

Après un début de saison dans l’ombre de Dolberg, Luis Vazquez a marqué les esprits face à Eupen. Son coach, Brian Riemer, n’a pas tari d’éloges à son sujet à l’issue de la rencontre. "Je suis très heureux pour lui. Je pense qu’il a été assez malchanceux par le passé mais il a fait du super boulot pour nous lorsqu’il est monté au jeu pour remplacer Dolberg. Aujourd’hui il a eu sa chance et il a fait du super boulot en nous amenant deux goals. Ça aurait été compliqué de faire mieux. Il travaille très dur, pour lui et pour l’équipe. Je suis ravi de le voir progresser."

Arrivé fin juillet dans la maison mauve en provenance de Boca Junior, Vazquez s’était montré plutôt discret en début de championnat. Jugé un peu léger par certains pour occuper une place de titulaire, l’attaquant de 22 ans était monté au jeu à six reprises pour un total de 108 minutes seulement sous la vareuse mauve. Mais ce week-end, le solide Argentin d’1m90 a su saisir sa chance, suite au forfait de Kasper Dolberg.

"Je suis super content de mon premier goal pour Anderlecht ainsi que de la performance de l’équipe", a-t-il déclaré après la rencontre. "On a travaillé dur toute la semaine et on se trouve vraiment bien avec mes coéquipiers. Ils me donnent la confiance dont j’ai besoin pour performer", s’est-il réjoui.

La blessure de Kasper Dolberg est moins grave que redouté et le Danois devrait rapidement réintégrer l’effectif anderlechtois. Reste à voir l’influence que la bonne prestation de Luis Vazquez aura sur les futurs choix de son entraîneur.