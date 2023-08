Dans l’Iowa, les écoles se tournent vers l’IA pour déterminer quels sont les livres à bannir

Afin de se conformer à la nouvelle législation de l'État, les éducateurs de l'Iowa ont fait appel à l'intelligence artificielle pour déterminer les livres à bannir des bibliothèques scolaires.

On le sait, de plus en plus de livres sont bannis un peu partout aux Etats-Unis, à tel point que des " bibliothèques de résistances" se multiplient afin de préserver les œuvres censurées. Mais pour les écoles de l’Iowa, difficile de savoir quels livres sont à bannir pour se conformer à la nouvelle législation en vigueur depuis le mois de juillet.