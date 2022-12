Dans l’intimité de la fin de tournée de Julien Doré

Ambiance fin de tournée pour Julien Doré qui a clôturé son “Aimée tour” le 11 décembre dernier à Forest National. La caméra de Brice VDH (réalisateur belge de clips pour Angèle, Big Flo &Oli, Clara Luciani et… Julien Doré bien sûr) se faufile dans la loge de la salle bruxelloise pour recueillir les dernières impressions émouvantes de cette tournée qui a rassemblé plus de 600.000 spectateurs et nous livrer un point de vue inédit sur la manière dont un artiste vit la fin de sa tournée.

Dans ce film de 11 minutes, on suit le retour de Didier le dinosaure dans la voiture du chanteur avant ses retrouvailles poignantes avec ses chiens Simone et Jean-Marc, mais aussi avec son fils d’un an qui l’accueille en lançant des “papa” touchants.

“Fini les paillettes. Fini le show-business”, et retour à l’essentiel dans les Cévennes chères à Julien Doré. Pour boucler la boucle, il revient sur les lieux de tournage de son clip “Barracuda II”. Le programme des prochains jours ? : “Il va falloir écrire des chansons, il va falloir manger des croquettes”, mais pas avant un repos bien mérité.