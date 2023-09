Dans l’intimité de la famille Crayon

L'artiste Créons présente à Saint-Gilles sa quatrième exposition. Créons est surtout connu pour ce qu’il fait en rue, son personnage, un crayon, est présent aux quatre coins de Bruxelles et même au-delà. C’est un personnage sympathique, très " cartoon " que Créons peint dans tout un tas de situations. Des fresques réalisées discrètement car sans autorisation d’où la nécessité pour Créons de rester anonyme. " L’anonymat, toujours ! Explique Créons, parce que d’abord je préfère que les gens s’intéressent à mon travail plutôt qu’à ma tête et puis pour des raisons de sécurité. Et puis je crois que les images se suffisent à elles-mêmes et qu’elles se passent de mots. Au départ si on choisit le médium de la peinture, c’est pour parler avec la peinture et qu’elle puisse se passer de commentaires. Même si là je suis quand même en train de vous donner une interview qui parle de mes peintures ! (rires)."

Avec cette nouvelle exposition " Couleurs intimes", on entre littéralement dans l’intimité des crayons, car dans la vraie vie, Créons est devenu papa et cela influence sa peinture. " Le fait qu’il y ait une nouvelle vie qui prend vie sous mes yeux a évidemment changé tout mon rapport non pas à la peinture, mais au traitement du sujet et à ce qui importe dans ma vie, confie l’artiste. " On découvre donc dans cette exposition des scènes de la vie quotidienne de cette famille crayon : l’apprentissage du pot pour le bébé crayon, ses premiers pas, les départs en vacances…