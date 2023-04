"Dans l’instant" : les peintures mouvantes d’Angel Vergara sont à voir au MACS

Après quelques semaines de fermeture, le MACS réouvre ses portes ce week-end avec une exposition consacrée au peintre Angel Vergara. Dans l’instant revient sur le travail d’une vie de cet artiste amoureux de la vie et du mouvement.

Né en Espagne, la famille d’Angel Vergara quitte son pays natal pour Bruxelles durant les premières années de vie. C’est dans la capitale européenne, qu’il entame et poursuit depuis sa vocation artistique. S’il peut être décrit comme peintre, il est surtout "peintre au travail" : ses œuvres sont quant à elles toujours "en cours".

Angel Vergara poursuit inlassablement ce rêve d’un tableau en perpétuel devenir dont il ne cesse de retarder l’achèvement en même temps que de nous en promettre l’apparition imminente.

En effet, la philosophie de l’artiste pluridisciplinaire se concentre bien plus sur l’ascension que sur le sommet. Ainsi, il développe un concept de "films peints", pas inconnus du musée montois qui accueillaient il y a 15 ans déjà, une dizaine de portraits mouvants. Par là, il replace la vie directement dans ses tableaux, "synchronisant la peinture et le monde par un jeu incessant d’opacité et de transparence." L’exposition remonte cette fois 40 ans en arrière et parcourt l’abondance de l’activité artistique d’Angel Vergara : des années 80, quand il réalisait ses premiers portraits en mouvement au super 8 jusqu’à ses dispositifs vidéos plus actuels.

Informations pratiques

Dans l’instant

​23 avril au 8 octobre 2023

​MACS - Site du Grand-Hornu

​Rue Sainte-Louise, 82 – 7301 Hornu