Dans l'incroyable dressing du Manneken-Pis

Comment ne pas associer Bruxelles et le Manneken-Pis ? Le plus célèbre bonhomme qui fait pipi est à retrouver dans l’angle de la Rue du Chêne et de la Rue de l’Étuve. La statue ne mesure qu’une cinquantaine de centimètres et ne pèse que vingt kilos, mais attire cependant une foule venue du monde entier, curieuse de rencontrer cette œuvre plus qu’atypique. Il nous crée aussi des petites frayeurs lorsqu’il est saboté, tagué ou même parfois, enlevé. Il arrive toujours à nous faire rire lorsque son célèbre pipi se retrouve, volontairement ou non, sur la rue et non pas dans sa fontaine. Mais le Manneken-Pis est bien plus qu’un garçon qui urine, c’est aussi toute une série de tenues où les couleurs et la créativité sont au rendez-vous.