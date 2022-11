Dans l’œil de l’occupant : quand les Allemands photographiaient le patrimoine belge

L’ensemble des plaques de verre de la mission allemande sera acquis à la fin des années 1920 par l’État belge et confié aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire. C’est de cette prestigieuse institution que naîtra, en 1948, l’IRPA, où le fonds est aujourd’hui conservé et accessible via le moteur de recherche BALaT, l’histoire de l’art belge en un seul clic, avec plus de 750.000 photos téléchargeables !

