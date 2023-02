Dans l'œil d'un aigle : le monde vu d'en haut

Et si, pour quelques instants, nous prenions de la hauteur pour observer ce qu'il se passe "vu du ciel", dans l'œil d'un aigle ? Qui n'en a pas rêvé ? L'équipe de Quel Temps pour la Planète ? a repéré sur la page Facebook de Aurora Borealis Observatory cette splendide vidéo. Un vol royal dans des paysages magnifiques : l'aigle se sert des courants ascendants, des courants d'air chaud qui montent vers le ciel à la faveur du vent qui rencontre un obstacle (une montagne par exemple) et qui pousse donc l'air vers le haut. Un art de vol subtil que maîtrise à la perfection cet aigle, une espèce appartenant à la grande famille des Accipitridae.

On ajoutera également qu'il ne faut pas aller loin pour trouver des oiseaux et que nos propres jardins en recèlent : Natagora nous le rappelle chaque année nous incitant à prendre le temps de les observer et de les recenser... un bon moyen de s'émerveiller !