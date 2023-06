Dans l'est de la France, une forêt à manger pour sauver la planète.

En 2010, après avoir été formé à l'agro-foresterie, il rachète quelques hectares de prés désolés et plante sa forêt gourmande à la force de ses seuls bras et finances.

"L'idée était vraiment de faire une forêt à manger, sans érosion des sols et sans traitement", explique-t-il.

En dehors des premières années de plantation, aucune irrigation n'est nécessaire. Car la FoGo est plantée "avec des variétés qui résistent à la sécheresse" mais aussi parce qu'elle "conserve l'eau dans le sol" grâce à un assemblage de plantes spécifiques qui renforcent la biodiversité, explique Fabrice, la voix couverte par les chants d'oiseaux.

D'abord rêve d'un seul homme, la FoGo est devenue un laboratoire des "jardins-forêts" que "tous" veulent imiter. En Normandie, à Lille, à Toulouse. En altitude ou en plaine. En zones inondables ou sèches, l'association à but non lucratif créée en 2018 pour soutenir la forêt gourmande conseille aujourd'hui une cinquantaine de projets par an et forme "5 à 600 personnes".