"Dans l’enfer des sectes": ces trois gourous qui ont causé la mort de leurs adeptes

Qu’il s’agisse de fanatiques religieux, de psychopathes ou de simples opportunistes, les gourous représentent un grand danger pour ceux qui tombent sous leur emprise. Découvrez les mécanismes d’endoctrinement mis en œuvre par ces criminels au sein de leurs communautés, avec "Dans l’enfer des sectes", une série documentaire en trois épisodes disponible dès maintenant sur Auvio.

Selon un rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la France aurait assisté en 2021 à une augmentation sans précédent du nombre de sectes présentes sur son territoire. En cause : le climat anxiogène qui s’est installé suite à la pandémie de Covid-19, rendant ainsi un nombre important de personnes plus vulnérables aux techniques de manipulations psychologiques utilisées par les gourous. Et ce constat s’applique dans une plus forte mesure aux États-Unis, où la constitution stipule que "le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise l’exercice d’une religion". Un état de fait préoccupant, sachant à quelles extrémités en arrivent certains adeptes, sous l’influence de faux prophètes…

Mais comment ces gourous parviennent-ils à rassembler autour d’eux des communautés entières et à convaincre leurs membres de leur génie ? Afin de mieux comprendre ce phénomène, "Dans l’enfer des sectes" décortique trois faits divers tragiques qui ont marqué l’Amérique.