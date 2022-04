Dans l'Atlantique, des scientifiques au chevet des baleines noires

Après des heures en mer et quelques faux espoirs, les voici : trois baleines noires de l'Atlantique Nord, en danger critique d'extinction, apparaissent devant le navire scientifique dans une baie près de Boston, dans le nord-est des Etats-Unis.

Le capitaine du Shearwater coupe le moteur et trois biologistes marins s'activent pour prendre notes et photos afin d'identifier et suivre les baleines et leurs blessures. Un travail essentiel à la protection de cette espèce, dont il ne reste que 336 individus d'après les experts. Décimée par les baleiniers désormais interdits, la baleine noire ou baleine franche de l'Atlantique Nord reste aujourd'hui sous la menace des collisions avec des bateaux et des filets de pêcheurs.