Dans l'Arctique, la difficile quête d'un tourisme durable.

Ultra polluant, le fuel lourd, communément utilisé par les gros bateaux de croisière, est banni des eaux de l'archipel depuis le début de l'année, avant même l'entrée en vigueur de son interdiction progressive dans l'ensemble de l'Arctique à compter de 2024. Sans doute un autre clou dans le cercueil pour ces mastodontes des mers décriés, qui débarquent parfois jusqu'à 5000 passagers à Longyearbyen, le modeste chef-lieu de l'archipel dont les infrastructures, de la voirie jusqu'aux toilettes, ne sont pas dimensionnées pour de telles foules.

Dans un secteur touristique tourné vers une clientèle plutôt exclusive, certains acteurs devancent ou vont au-delà de la réglementation, tel Hurtigruten, qui s'est fixé l'ambition d'être "le voyagiste le plus écologique au monde".

La durabilité "ne devrait pas être un avantage compétitif", affirme un responsable du groupe. "Cela devrait juste être un ticket d'entrée pour pouvoir opérer."

Ayant banni le plastique jetable dès 2018, le tour-opérateur offre aujourd'hui des promenades en motoneige électrique et, depuis peu, des excursions en mer à bord d'un petit bateau hybride diesel-électrique novateur, le Kvitbjørn ("ours blanc" en norvégien).

"Sur les sites d'exploration idylliques, on passe au tout électrique, on devient silencieux et on n'émet aucune fumée de combustion", vante Johan Inden, président de la division maritime du motoriste Volvo Penta.