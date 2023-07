Dans l’Arctique, ces animaux herbivores ralentissent le déclin de la biodiversité.

Très impactée par le changement climatique, la toundra arctique connaît un déclin sans précédent de sa biodiversité. Mais la présence d’herbivores endémiques, comme les caribous et les bœufs musqués, pourrait aider à réduire de moitié ces pertes, d’après les résultats d’une récente étude.

La fonte des glaces a de nombreuses conséquences sur l’état de la planète : augmentation des émissions de méthane et de CO2, réchauffement des océans… Mais au-delà de l’impact climatique, elle provoque une autre conséquence de taille : le déclin de la biodiversité. C’est notamment le cas en Arctique, et plus précisément dans la toundra, l’une des zones végétales les plus vastes au monde, située à l’extrême nord de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Nord. Des chercheurs américains de l’université de Californie ont toutefois trouvé une solution qui, d’après eux, permettrait de réduire drastiquement les pertes.