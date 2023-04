Dans l'archipel de Svalbard, des chercheurs forent la glace pour mesurer l’ampleur du réchauffement climatique

L’Arctique se réchauffe environ quatre fois plus vite que le reste du monde. Sur l’archipel norvégien de Svalbard, une équipe de chercheurs vient de commencer le forage des glaces de l’archipel pour prélever des siècles de données climatiques et environnementales. "Le forage d’une carotte de glace dans cette région est important. Nous devons le faire maintenant car nous n’aurons peut-être pas le temps de le refaire à l’avenir", explique Andrea Spolaor, géochimiste et chef d’expédition du CNR (Conseil national italien de la recherche). Car le réchauffement climatique provoque la fonte des glaciers. Il efface donc une partie de la mémoire arctique.

La glace emprisonnée dans de précieux cylindres translucides permet de retracer 300 ans d’histoire climatique : "Analyser ce glacier, c’est comme lire un très vieux livre. On peut lire l’histoire de notre planète. L’histoire climatique mais aussi l’histoire environnementale de notre planète", poursuit Jacopo Gabrieli, glaciologue de l’ISP (Institut des sciences polaires).

Pour ces chercheurs, le constat est clair : l’Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde. Et à Svalbard les températures grimpent encore plus vite – jusqu’à sept fois la moyenne mondiale.