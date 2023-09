Dans l’antre d’un pipier wallon : "Il y a une communication entre la matière et moi"

Le pipier affirme ne pas avoir de style de prédilection. "Même si on complimente la qualité de mon boulot, je m’estime toujours dans l’apprentissage. Je veux d’abord avoir tout tenté, les classiques. Il y a des modèles qui reviennent plus souvent : une tige assez longue, une bague en argent, … Bien sûr, je m’inspire d’autres modèles déjà créés par d’autres pipiers plus talentueux. Quand il y a une forme qui est vraiment emblématique d’un autre pipier, si je le fais, alors je vais le mentionner dans la publication : 'Inspiré de'. C’est la moindre des choses", précise l’artisan. "Quand ça m’arrive de voir que mon travail particulier -ou une façon de faire- a été copié, que la personne reçoit des éloges et qu’elle ne dit pas 'Je me suis inspirée de', ça me chipote", rit-il du bout des dents. "Ceux qui ont inventé quelque chose sont rares. Des milliers de pipes ont été faites. Je ne pense pas que j’ai la capacité de créer un modèle qui ne serait rien qu’à moi. C’est plus dans les finitions", ajoute François Dal, citant un genre de rusticage, les couleurs utilisées dans les tuyaux, et son sigle, un delta rappelant une pipe et son nom de famille. "En général, je signe avec mon nom. Si c’est un modèle fait main ou prétourné, il sera marqué 'handmade' ou 'tradition'. Et l’année de fabrication", détaille-t-il au sujet de ces informations qui ont leur importance pour les collectionneurs. "J’ai déjà eu un Américain qui m’avait montré une pipe qu’il avait achetée, mais que je ne lui avais pas vendue directement. Les pipes, ça voyage. Les gens achètent et revendent. Il avait une pipe de mes tout débuts. 'C’est une early François Dal'. Ce genre de choses, ça me fait rire", avoue le fabricant, qui n’a pas non plus de "modèle signature". "Je ne supporterais pas qu’on me demande toujours de faire le même modèle. Quand ça arrive, c’est une garantie de vendre pas mal, mais en même temps, quelle plaie !", pouffe-t-il.