Новини цього вівторка - Dans l'actu ce mardi

Надзвичайне видовище… Галактики всіх кольорів.

Це ми бачимо на першому знімку Всесвіту, зробленому космічним телескопом "Джеймс Вебб". Вік сфотографованих галактик становить 13 мільярдів років. Тому вони є першими, хто утворився після Великого вибуху.

За даними NASA, ця фотографія є "найглибшим і найчіткішим інфрачервоним зображенням далекого Всесвіту, яке коли-небудь було зроблено".

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Жарко, але це ніщо в порівнянні з тим, що переживають іспанці. Місцями 46 градусів! І це триватиме від 6 до 8 днів.

Це найдовша спека в Іспанії за останні 50 років.

У Сполучених Штатах... спека викликає пожежі. Величезним секвойям Йосемітського парку загрожує полум'я.

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Ми залишаємось у Сполучених Штатах, де дебати про аборти призводять до несподіваних ситуацій...

Майбутня мати з Техасу відмовляється платити штраф за дорожній рух. Вона вважає, що її дитину слід вважати пасажиром.

"Дитина в моїй утробі — це ціла особистість

Отже, нас двоє в машині". Ось що вона розповіла поліції, коли її зупинили за те, що вона їздила по смузі для автомобілів.

Аргумент не переконав поліцейських. Але дівчина не зупинилась. Вона нагадала, що в Техасі кримінальний кодекс визначає, що плід є людиною. Жінка має намір скористатися цим, щоб скасувати штраф за водіння.

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Нарешті трохи спорту

Це безпрецедентно: Англія розгромила Норвегію з рахунком 8:0 на жіночому Євро

Рахунок, якого ніколи не бачили в євро, як для чоловіків, так і для жінок!

Англія стала першою країною, яка вийшла в чвертьфінал змагань. Жодної української збірної в цьому футбольному євро. Пригоди припинилися на відбірковому етапі. Ніяких росіян і на Євро. Але це рішення УЄФА. Вони відсторонили Росію від її змагань.