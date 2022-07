Новини цього вівторка - Dans l'actu ce mardi

Dans l'actu ce mardi

Un spectacle extraordinaire, des galaxies de toutes les couleurs.

Voilà ce que l'on peut voir sur la première image de l'univers prise par le télescope spatial " James Webb ". Les galaxies photographiées ont 13 milliards d'années. Ce sont donc les premières à s'être formée après le Big bang.

Selon la Nasa, cette photographie est "l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers lointain jusqu'ici "

***

Il fait chaud, mais ce n'est rien par rapport à ce que subissent les Espagnols. 46 degrés par endroits ! Et cela va durer entre 6 et 8 jours.

C'est la plus longue vague de chaleur de ces 50 dernières années en Espagne.

Aux Etats-Unis... la chaleur provoque des incendies. Les séquoias géants du parc Yosemite sont menacés par les flammes.

***

On reste aux Etats-Unis, où le débat sur l'avortement mène à des situations inattendues. Une Texane, future maman refuse de payer une amende routière. Elle estime que son bébé doit être considéré comme un passager.

" Le bébé dans mon ventre est une personne à part entière, nous sommes donc deux dans la voiture ". Voilà ce qu’elle a déclaré aux policiers lorsqu’ils l’ont arrêtée parce qu’elle circulait sur une voie réservée au covoiturage.

L’argument n’a pas convaincu les agents de police. Mais la jeune femme ne s’est pas démontée. Elle a rappelé qu’au Texas le code pénal précise que le fœtus est une personne. La dame compte bien en profiter pour faire annuler son amende de roulage.

***

Enfin un peu de sport! C'est inédit : l'Angleterre a écrasé la Norvège 8-0 à l'euro féminin de football. Un score jamais vu dans un Euro, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes !

L'Angleterre est la première nation qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Pas d’équipe ukrainienne: l’aventure s’est arrêtée au stade des matchs de barrages. Pas de Russes non plus à l’Euro. Mais ça, c’est une décision de l’UEFA, qui a banni la Russie de ses compétitions suite à l'invasion de l'Ukraine.