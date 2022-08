Dans "House of the Dragon", "Winter is not coming" : notre avis sur les 6 premiers épisodes du préquel de "Game of Thrones"

Un préquel s’éteint, un autre s’éveille. Après la conclusion, la semaine dernière, de "Better Call Saul", qui racontait le passé d’une série de personnages de la mythique série "Breaking Bad", ce lundi démarre sur BeTV "House of the Dragon" (HOD), préquel de l’inoubliable "Game of Thrones" (GOT), série phénomène de la décennie 2010, malheureusement ternie par une conclusion hâtive et décevante.

Mais pas de quoi empêcher HBO de capitaliser sur la marque "Game of Thrones". Le diffuseur américain, propriété du groupe Warner Bros. Discovery, a lancé au moins 5 projets de préquels. Un premier projet a été mis à la poubelle, malgré la présence de Naomi Watts et 30 millions de dollars dépensés pour tourner un premier épisode. "House of the Dragon" n’a pas connu le même sort et débarque enfin sur nos écrans.

HBO et BeTV ont mis à disposition des journalistes les 6 premiers épisodes de cette première saison qui compte au total 10 épisodes. Insuffisant pour se faire un avis définitif, mais il y a déjà de quoi se forger une solide opinion.

HOD raconte l’histoire d’une chute, celle de la maison Targaryen. Souvenez-vous du début de GOT : on découvrait Daenerys Targaryen et son frère Viserys Targaryen exilés, loin du "Trône de fer". "House of the Dragon" débute 172 ans plus tôt et raconte l’histoire d’une famille qui se déchire, entre une fille aînée qui veut devenir reine, un frère qui a le même dessein mais est indigne du poste, et une belle-mère qui ne compte pas rester spectatrice. In fine, la série nous montrera comment une famille qui règne sur Westeros depuis des décennies a pu s’effondrer.