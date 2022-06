Dans "Ecoute la pluie tomber", Olivia Ruiz se penche à nouveau sur ses racines.

Dans son premier roman, Olivia Ruiz avait eu envie de rendre hommage à ses racines à travers une héroïne, Rita. Ses grands-parents ont en effet fui Franco et la guerre d'Espagne fin des années 30 mais elle ne connaissait pas vraiment leur histoire.

Lors d’ un voyage en Espagne en 2021, la chanteuse a revu un de ses cousins et elle a été surprise d'apprendre que ce qu'elle avait inventé dans son premier roman avait vraiment existé à savoir que sa grand-mère avait réellement fait la rétirada (traversée des Pyrénées) avec ses sœurs. Olivia Ruiz s'est alors fait la réflexion que vivre l'exil à dix ou à six ans, ça devait être très différent et lui est venue l'idée de raconter l'histoire de Carmen, le petite sœur de Rita.

Dans Ecoute la pluie tomber, on est transporté dans les années 70 dans un petit café à Marseillette. Carmen vient de perdre la nièce qu'elle adorait et cette tragédie va déclencher un retour en arrière sur les vingt dernières années. À plus de quarante ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui l’ont fait plonger, l’ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses sœurs, dont elle partage les stigmates de l’exil mais refuse de suivre la route.