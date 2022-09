Dans "Don’t worry darling", Olivia Wilde décortique le couple et égratigne les faux-semblants

Nous sommes dans les années 50. Alice et Jack filent le parfait amour. Mieux encore, ils ont tout pour être heureux. Ils flirtent avec le bonheur, un bonheur quasiment indécent. Ils sont beaux, ils habitent une belle maison, Jack est bien vu dans son job de rêve, Alice s’occupe de tout le reste à la maison quand il n’est pas là, tout en suivant ses cours de danse et de natation. Tout se passe bien pour eux… Et pourtant, Alice ressent depuis peu un certain malaise. Elle a des visions, elle fait des cauchemars. Et elle commence à poser des questions, à gratter le vernis de cette vie si parfaite imaginée par la société qui emploie Jack. Une société qui se cache dans le désert et qui cache davantage de choses à ses hôtes…

Après l’excellente comédie dramatique "Booksmart" qui décortiquait les relations entre amies, l’actrice Olivia Wilde décortique le couple et pose cette question : ça veut dire quoi être heureux à deux et surtout comment y arriver ? Qui doit s’occuper de qui et/ou de quoi ? À l’image d’Alice qui gratte le vernis de sa vie si parfaite, Olivia égratigne les apparences, les faux-semblants et nous persuade que même quand tout semble bien aller, il faut se poser des questions, ne pas subir et lutter.

À l’image encore de son couple de cinéma, ce film est beau, esthétiquement réussi et terriblement prenant pour un thriller. Le malaise grandit en nous et la fin vous révèle tout. Et puis, il y a le casting qui est aussi de qualité avec Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine et Olivia Wilde en personne.