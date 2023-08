Dans "Crimes et Indices" Ophélie Fontana s’intéresse à deux affaires criminelles liées à l’argent

Cet été, Ophélie Fontana vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir de nouveaux épisodes de Crimes et Indices. Cette semaine, Ophélie Fontana vous propose de revenir sur deux affaires qui ont défrayé la chronique et qui ont pu être résolues sur base des indices trouvés sur les scènes de crime. Dans un premier temps, Ophélie Fontana revient sur l’affaire qui a secoué Visé en 2014, le meurtre d’un couple de banquiers et de leur filleul. La deuxième enquête se déroule du côté de Sprimont où Charles Bengler a tout perdu.

Le 18 avril 2014, à Visé, Carol Haid (38 ans) et Benoît Philippens (36 ans), un couple de banquiers et leur filleul, Esteban Counet, âgé de 9 ans, sont abattus froidement devant leur domicile. Quelques mois plus tard, un homme est accusé de les avoir assassinés. Il s’appelle Amédéo Troiano, un Verviétois de 33 ans, un ancien client du couple de banquiers. Le mobile présumé du triple assassinat : une banale histoire de crédit refusé d’un montant de 175.000 euros.

Depuis son arrestation, Amedeo Troiano clame son innocence. Crimes et Indices révèle les soubresauts d’une enquête surprenante et suit le combat acharné des parents des victimes, en quête de vérité. A environ deux mois du procès, ils s’expriment pour la première fois devant les caméras. Des témoignages bouleversants.