Dans classiques ardennaises, il y a d’abord classiques !

Le peloton féminin a pris en marche le train de l’histoire en se confrontant depuis 1998 à la grande référence en termes de course de côte, donnant lieu à des explications musclées et aussi à des cycles de domination quelquefois interrompus. Les Valverde et Alaphilippe dans le palmarès féminin se nomment Marianne Vos et Anna van der Breggen, cette dernière ayant même frappé encore plus fort sur les hauteurs de Huy avec une série de sept succès consécutifs.