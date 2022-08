Dans cette université européenne, les étudiants peuvent suivre des cours visant à améliorer leur santé mentale.

Le programme en question est un module facultatif permettant d'obtenir des points supplémentaires, proposé aux étudiants en troisième année de licence en psychologie. Il comprend des thèmes essentiels tels que la psychologie positive et des exercices d’introspection ainsi que des questions placées au centre des préoccupations des jeunes comme l’écoanxiété ou les inégalités sociétales (hommes-femmes, raciales...).

Le cursus s'est déroulé sur cinq semaines avec une approche d'apprentissage mixte, comprenant 5 heures de séminaires réalisés en visioconférence, 10 heures de modules d'apprentissage, 40 heures d'études et d'activités et 45 heures de préparation à l'évaluation.

Un total de 128 étudiants divisés en deux groupes ont pris part à l’expérience, qui s’est déroulée entre 2020 et 2022. Les participants du premier groupe ont suivi le module et rempli un questionnaire avant et après l’expérience afin de fournir aux chercheurs des informations relatives à leur état de santé mentale. Les autres étudiants (groupe témoin), qui ont eux aussi répondu aux questionnaires, étaient inscrits à un module facultatif et devaient y consacrer le même temps.