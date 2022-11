"Dans cette dynamique, Genk peut amener un gros écart à la fin de la saison" pour Clément Tainmont

"La mainmise de Genk durant les 30 premières minutes était totalement irrationnelle", précise Pascal Scimè. De l'aveu même des Carolos, on ne s'explique pas pourquoi on a tant respecté l'adversaire." Un homme a illuminé la rencontre : Paul Onuachu. Et notre journaliste d'enchaîner : "Il est exceptionnel. Pas uniquement pour ses quatre buts mais essayez de lui prendre le ballon ! Il sait utiliser son corps. Ce qu'il a réalisé, c'est du tout grand art !"



Mais les Limbourgeois peuvent-ils aller au bout ? "Genk semble injouable pour le moment", ajoute Pascal Scimè. "Il ne faut pas oublier d'où vient cette équipe ! Bongonda, Dessers, Thorstvedt et Ito sont partis. Wouter Vrancken a transfiguré cette équipe. Genk champion ? Pas sûr. Ils ont fait la bonne opération du week-end, ils avaient le calendrier le plus abordable. Par exemple contre Malines, on n'a pas vu un grand Genk, mais les planètes étaient alignées."