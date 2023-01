Dans certaines piscines, les nageurs doivent s’habituer à une eau plus froide

C’est une mesure d’économie parmi beaucoup d’autres face à l’augmentation des coûts de l’énergie. Certaines communes ont décidé de baisser la température de l’eau de leur piscine. C’est notamment le cas dans l’entité de Tournai. Les nageurs qui fréquentent la piscine de Kain ont dû s’habituer à une eau plus froide. Depuis fin octobre, la commune a en effet décidé de diminuer la température à 27 degrés, soit un de moins qu’auparavant.

Pour les plus sportifs, comme Fabrice qui enchaîne les longueurs dans le bassin, la nouvelle température de l’eau est appréciée. "Quand vous avez une pratique plus sportive, si l’eau est trop chaude ça peut vite devenir désagréable, nous glisse-t-il. Ici, c’est vraiment idéal et confortable."

Mais tous les nageurs ne partagent pas cet avis. Jawad Lawrizy, chef de la division "sport et jeunesse" de la Ville de Tournai, le reconnaît lui-même : "On a aussi eu des retours de parents, de clubs qui travaillent avec des enfants qui exprimaient un ressenti plus froid." Mais sur le plan purement comptable, la baisse de la température de l’eau ne fait pas débat. "On estime à un peu plus de 10% les économies d’énergie qu’on réalise avec cette mesure."