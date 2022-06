Dans certaines écoles secondaires, les grandes vacances ont déjà commencé

A partir de la troisième secondaire, les élèves qui ont donc acquis les compétences ne doivent plus venir à l'école. Ils ont accès à des activités de consolidation des acquis et de dépassement mais en distanciel. Certaines animations sont également prévues. La préfète , Carole Sterckx, reconnaît que c'est un peu court : " tout système est perfectible et celui-là certainement. Cette année, suite à la crise sanitaire , nous avons manqué de moyens humains et de temps pour mettre en oeuvre les activités que nous aurions souhaité proposer aux élèves. Nous en proposerons certainement davantage l'an prochain "

L'intérêt pédagogique lui n'est pas remis en cause. Pour la cheffe d'établissement , il oblige les élèves à fournir un travail régulier, ce qui se révèle indispensable au moment d'aborder des études supérieures et les professeurs ont la certitude que toutes les compétences sont effectivement acquises, au fur et à mesure.

Le système doit donc encore se rôder , notamment dans ses modalités pratiques en fin d'année . A l'athénée Paul Delvaux, on y sera certainement attentif l'an prochain pour éviter que certains ados ne se retrouvent avec 3 longs mois de congé devant eux.