Dans "Ascenseur pour l’échafaud", le jazz de Miles Davis éclaire l’errance nocturne de Jeanne Moreau

Sorti en 1958, "Ascenseur pour l’échafaud" de Louis Malle, est considéré comme l’un des premiers longs métrages de la Nouvelle Vague. Un film noir avec dans les rôles principaux Maurice Ronet, et Jeanne Moreau. Et la musique ! Elle fait aussi partie du casting. Elle est signée Miles Davis. Une musique qu’il n’a pas composée mais improvisée. Jeanne Moreau l’actrice et Miles Davis le trompettiste, découvrez leur histoire croisée dans Lift Stories aux côtés de Philippe Briot et Sophie Brems.

A l’époque, Jeanne Moreau à 30 ans. Elle a commencé sa carrière au théâtre comme pensionnaire à la Comédie Française. Elle jouera pour Jean Meyer avant de quitter Paris pour Avignon où elle rejoindra Jean Villar. Elle est à l’aise sur les planches et devant les caméras. En 1956, on lui présentera Louis Malle. Le jeune cinéaste de 25 ans prépare alors son premier film. Jeanne se laisse séduire par le projet et signe pour le premier rôle féminin d'"Ascenseur pour l’échafaud".

4 décembre 1957, Miles Davis se présente au 116 bis des Champs-Elysées dans le 8e arrondissement de Paris. Derrière cette porte, le studio d’enregistrement "Le Poste parisien". Miles a rendez-vous avec Louis Malle qui vient de terminer le montage de son premier film. Après une projection privée, il accepte de réaliser la bande-son du film. C’est dans la nuit du 4 au 5 décembre que toute l’équipe se réunit. 21 heures, dans ce studio parisien, le regard de Miles et de Jeanne Moreau se croise pour la première fois.

Alors, Jeanne Moreau et Miles Davis ont-ils pu se rencontrer dans un ascenseur ?

