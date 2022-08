Dans 4 jours, Michelle Martin sera totalement libre : êtes-vous prêts à accorder une deuxième chance après une peine de prison ?

Charlotte, une auditrice d’Ixelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je peux accorder une deuxième chance à certaines personnes, mais pas à Michelle Martin. J’ai vécu quasiment la même situation que les petites filles et cela a ruiné ma vie. Ma maman a épousé un pédophile, ma sœur et moi avons reçu les mêmes traitements que les victimes de Marc Dutroux. Nous étions enfermées et battues. Il faut le vivre pour le comprendre. Pas de deuxième chance en cas de pédophilie. Elle ne sera jamais libre."