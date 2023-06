Danny Masterson (That ‘70s Show) reconnu coupable de viols : il risque jusqu’à 30 ans de prison

Connu pour avoir incarné le rôle de Steven Hyde dans la sitcom "That’70s Show", Danny Masterson a été reconnu coupable de viols le mercredi 31 mai dernier. L’Eglise de scientologie est soupçonnée d’avoir cherché à couvrir l’acteur.

Après être apparu dans quelques séries et films télévisés, Danny Masterson s’est fait un nom auprès du grand public lorsqu’il a incarné le rôle de Steven Hyde dans la sitcom "That '70s Show" aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher. C’est également aux côtés de ce dernier que Masterson a joué dans la série "The Ranch" dont il a été renvoyé en 2017 suite aux multiples accusations de viols dont il faisait l’objet, rapporte le Huffingtonpost.

L’acteur qui a drogué et violé chacune de ses victimes doit, selon les procureurs, "être tenu responsable". À l’issue de son audience du 31 mai, Danny Masterson a été reconnu coupable de viols sur deux des trois plaignantes par un jury de Los Angeles. Il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.

Si les jurés n’ont donné raison qu’à deux des trois plaignantes, c’est parce que, selon le Huffingtonpost toujours, concernant la troisième, "ils n’ont pas atteint l’unanimité nécessaire pour prononcer un verdict."