Danny Elfman joue son générique des Simpson à Coachella et Billie Eilish en jaune

Le compositeur du générique des Simpson (à retrouver tous les soirs à 18h55 sur Tipik), Danny Elfman, a fait le buzz à Coachella en reprenant l’air qu’on a tous fredonné.

Il y a eu comme un petit air de Spingfield dans la Vallée de Coachella. Accompagné d’un orchestre, le compositeur du générique des Simpson, Danny Elfman, a joué l’hymne de la série culte lors d’un show dans lequel il a proposé des reprises rock de toutes ses musiques de films tels que les deux Batman de Tim Burton, Edward aux mains d’argent ou encore Spider-Man de Sam Raimi. Du haut de ses 68 ans, Elfman est apparu sur la scène du festival torse nu, arborant ses multiples tatouages avec la pêche des jeunes de 20 ans à qui il n’a rien à envier. "Je voulais sortir exactement comme si vous m’aviez vu il y a trente ou quarante ans. Et ne pas être gêné ou avoir honte de ça. C’est comme, ‘ouais je suis un vieil homme. Et puis merde, me voilà’" s’est-il confié lors d’une interview accordée à Variety.