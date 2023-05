Daniil Medvedev réconcilié avec la terre battue avant Roland-Garros : "Nouveau cordage, nouvelles chaussures... et je glisse beaucoup mieux !"

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Holger Rune et Daniil Medvedev se dessinent comme les grands favoris de ce Roland-Garros. Pour les trois premiers, ce statut est assez logique au vu de leur aisance sur la terre battue.

Daniil Medvedev, lui, endosse pour la première fois cette casquette et pourrait en surprendre plus d’un cette année malgré son passif sur cette surface. Rempli de confiance après sa victoire lors du Masters 1000 de Rome, il s’est exprimé au micro de notre envoyé spécial Christophe Delstanches.

"Déjà, c’est la première fois que j’arrive en ayant déjà gagné des matchs sur terre battue. Avant, je ne gagnais jamais à Rome. Je n’ai jamais passé un tour et à Genève, c’était pareil. C’est la première fois que je peux être un peu moins stressé en arrivant ici aux entraînements en sachant que là, je suis en confiance."

Entre Daniil Medvedev et la terre battue, cela n’a jamais été une grande histoire d’amour. Depuis sa victoire à Rome, le numéro 2 mondial apprécie davantage cette surface. Connaît-il la raison de cette progression ?

"Honnêtement, je ne sais pas exactement, c’est vrai qu’à Rome c’était ma meilleure semaine sur terre battue. J’en suis très content. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi. J’ai peut-être compris comment jouer sur terre. J’ai changé le cordage et les chaussures avant cette saison. Je glisse beaucoup mieux. J’essaie de ne pas trop penser à cela et profiter. Roland-Garros, c’est un nouveau tournoi, il faut être à ton meilleur niveau dès le premier tour. On va voir comment cela va se passer."

Il faudra donc compter sur lui lors de ce tournoi. Au premier tour, il affrontera le Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 172).