Danielle photographie les sinistrés des inondations : “Je devais immortaliser cette catastrophe"

Quand nous rencontrons Danielle, elle nous attend dans le hall du Musée de la Photo à Charleroi, où ses clichés sont exposés. “C’était un travail de fin d’études à la base. Jamais je n’aurais pensé me retrouver ici." Ses photos, ce sont celles d’hommes et de femmes touchés par les inondations en juillet dernier.

"Je n’osais pas y aller au départ. J’avais peur d’être prise pour une voyeuse en quête de sensationnalisme." Mais contre toute attente, les sinistrés accueillent la photographe. Ils veulent montrer l’état dans lequel se trouvent leurs maisons, leur quotidien et l’attente interminable. Nombreux sont ceux qui voudraient que ces inondations ne soient plus qu’un lointain souvenir. "Quand je suis arrivée, j’étais déçue et en colère. Rien n’avait changé ou presque", explique Danielle.