Danielle Jouanna : "Faire de la politique en Grèce était une activité dangereuse"

Danielle Jouanna est tombée dans le grec ancien comme Obélix dans la potion magique quand il était petit. À l’adolescence, elle doit choisir une deuxième langue dans le cadre de l’enseignement secondaire. Plusieurs options s’offrent à elle. L’allemand ? Il n’en est pas question ! L’espagnol ? Le professeur la terrifie. Elle opte donc pour le grec, un choix par défaut qu’elle ne regrettera jamais. Elle est fascinée par le monde qu’elle découvre, vit et respire par le grec ancien, et ne tarit pas d’éloges sur le plaisir incomparable procuré par le fait de lire un texte dans sa version originale. Un poème de langue anglaise qu’on lit en français, ça n’a pas de saveur, c’est comme de la viande bouillie ! Pour autant, cela ne l’empêche pas d’admirer le travail effectué par des traducteurs, comme celui de la grande Marguerite Yourcenar.

Il est une question que beaucoup se posent : qu’est-ce qui fait de la culture grecque l’origine de notre berceau européen ? Que s’est-il inventé là, dans cette culture, dans cette langue et dans cette région de la Méditerranée si exceptionnelle à tant d’égard ? "On est obligé de constater les faits", nous dit Danielle Jouanna. Quels sont-ils ? En Grèce et en Asie Mineure, c’est-à-dire sur la côte est de l’actuelle Turquie, s’est produit une éclosion intellectuelle et politique impressionnante. Au IVe siècle avant J-C, à Milet, sur la côte ionienne, régnait une civilisation extraordinairement en avance sur son temps où les filles recevaient une éducation similaire à celle des garçons. C’est d’ailleurs de cette région que sont originaires des figures comme Sappho ou Aspasie. Après la destruction de la cité en 499 avant J-C, les philosophes de Milet se sont réfugiés à Athènes et y ont apporté la civilisation ionienne.

L’éclosion des intellectuels a aussi permis à la démocratie d’advenir. Danielle Jouanna explique :