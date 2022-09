"Danielle" en route vers l’Espagne ? Un ouragan menace-t-il réellement l’Europe ?

Si l’ex-ouragan Danielle devait arriver au voisinage de l’Europe, il perdrait donc ses caractéristiques tropicales. Ce ne serait donc plus qu’une dépression, avec des caractéristiques plus communes sous nos latitudes européennes. Et cela n’a d’ailleurs rien d’inhabituel. Cela arrive assez régulièrement.

C’est donc clair : pas de risque d’ouragan de catégorie 1 sur les côtes espagnoles, françaises ou portugaises.

Des prévisions plus compliquées

Des éclairages nécessaires. Mais il est aussi intéressant de noter que les prévisions météo pourraient être plus compliquées si, finalement, ce système plus faible et plus commun longeait bien l’Europe ces prochains jours. " Ce système, il n’est pas très bien calé par les modèles en termes de trajectoire. Du coup, il peut entraîner une conséquence indirecte sur la prévision du temps sur l’Europe avec le jeu des dépressions voisines. Cela peut semer la zizanie, sur les prévisions météo des 7 à 10 prochains jours, avec une fiabilité moindre" conclut le météorologue de MeteoNews.

D’ici là, la bonne nouvelle côté ciel, c’est enfin l’arrivée de la pluie sur le sol belge ! Encore un peu de patience. Avec, d’abord, des averses orageuses pour lundi et mardi. Et dès le milieu de la semaine, des passages fréquents d’averses avec des quantités de pluie plus significatives.