Daniel Ricciardo retourne chez Red Bull en tant que troisième pilote

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Après son départ récent de McLaren, Daniel Ricciardo fait son grand retour chez Red Bull en tant que pilote remplaçant.

Passé par l’écurie autrichienne entre 2014 et 2018 et victorieux de sept Grands Prix sous les ordres de Christian Horner, l’Australien de 33 ans tentera d’apporter son expérience auprès de Sergio Pérez et Max Verstappen après deux saisons décevantes dans l’écurie de Woking.

"De retour à la maison", a rapidement tweeté le principal intéressé, qui rêve de retrouver un baquet en 2024 après avoir été remplacé par son compatriote Oscar Piastri aux côtés de Lando Norris.