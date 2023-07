Daniel Ricciardo “pas si surpris“ de retrouver une place en F1 : “Dans la famille Red Bull tout peut arriver“

Depuis une semaine, Daniel Ricciardo a retrouvé son légendaire sourire. Dès le GP de Hongrie de ce week-end, l’Australien est de retour dans un baquet de titulaire au sein de l’écurie Alpha Tauri, petite sœur de Red Bull. Il remplace le Néerlandais Nick De Vries écarté il y a quelques jours par les dirigeants du team. Troisième pilote Red Bull depuis le début de la saison, Ricciardo n’avait pas perdu l’espoir de bénéficier d’une nouvelle opportunité. Et même si celle-ci intervient bien plus tôt qu’espéré, l’appel d’Helmut Marko, l’un des dirigeants du team, n’a pas totalement étonné l’Australien qui connaît bien la maison. Il a déjà passé deux saisons complètes chez Toro Rosso (ancien nom d’Alpha Tauri) et cinq au sein de l’équipe Red Bull depuis le début de sa carrière.



"Ça fait longtemps que je fais partie de la famille Red Bull et donc je sais que dans cette structure c’est le genre de chose qui peut arriver. C’est vraiment un sport imprévisible. Dans le fond de mon esprit je continuais à penser qu’à un moment ou l’autre j’allais recevoir une nouvelle chance, mais évidemment ce retour intervient bien plus tôt que prévu. Mais en même temps comme je le disais, même si je suis étonné du timing, je ne suis pas si surpris que ça de la décision, parce que je sais que ce genre d’opportunités peut surgir quand vous êtes chez Red Bull."



Ricciardo a donc fait le bon choix en fin de saison dernière en trouvant refuge dans la structure autrichienne après un passage décevant chez McLaren. Il va donc à nouveau pouvoir faire ses preuves en course après avoir vécu le début de saison dans l’ombre en tant que pilote de réserve. "J’ai apprécié les six derniers mois", poursuit l’Australien. "Revenir dans la famille Red Bull, ça m’a déjà fait beaucoup de bien. Ça m’a permis de prendre du recul et surtout de m’octroyer du temps. J’en avais vraiment besoin. Prendre le temps et ne pas me retrouver dans un avion chaque semaine, c’est quelque chose que je n’avais pas fait depuis pas mal d’années. Je m’attendais forcément à une saison complète sur la touche et à bénéficier de ce temps-là pour recharger mes batteries, mais ces quelques mois ont suffi à me relancer mentalement."



Spectateur privilégié de ce retour sur la grille, Max Verstappen (avec qui Ricciardo a vécu trois saisons en tant qu’équipier) voit tout cela d’un œil très positif.



“C’est super agréable que Daniel retrouve une place de titulaire qui plus est dans notre famille “, a déclaré le champion du monde en conférence de presse ce jeudi. “Bien évidemment en tant qu’ami de Nick De Vries, je suis un peu triste de le voir déjà partir. Mais en même temps, c’est aussi comme ça que ce sport fonctionne. Je ne pense pas qu’il y ait de rancœur entre les pilotes, cela fait partie du jeu. Mais je suis sûr que Nick se relèvera de ça, il y a énormément d’autres opportunités en sport auto. Tout ne tourne pas autour de la Formule 1. “



De son côté Daniel Ricciardo a récemment pu reprendre goût à la piste à bord de l’arme absolue de cette saison 2023. L’Australien a piloté la Red Bull de Verstappen et Perez la semaine dernière à l’occasion de test de pneus Pirelli à Silverstone.



"En remontant dans la voiture il y a quelques jours, j’ai senti que c’était ma place naturelle. Puis en abordant le premier tour je me suis dit "waw ça va vite", mais dès les tours suivants j’avais déjà envie d’en remettre une couche. Piloter la RB 19 c’était un réel plaisir. Ça m’a procuré un sentiment tellement agréable de reprendre place dans la voiture. Et pour moi c’était aussi la dernière étape pour me convaincre que j’avais vraiment envie de revenir à la compétition. Évidemment ce week-end et pour le reste de la saison je sais bien que je disposerai d’une voiture totalement différente avec face à moi d’autres défis. Mais je vais essayer de ne penser à rien, ne pas me fixer trop d’objectifs et on verra.“



En dehors de cela, la titularisation de Ricciardo est une petite aubaine pour l’écurie Red Bull qui pourra juger du niveau de l’Australien et bénéficier d’une carte supplémentaire si Sergio Perez continue à multiplier les contre-performances aux côtés de Verstappen.