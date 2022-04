Daniel Renders: "Je rêve de revoir le derby entre le RWDM et Anderlecht"

Et si le club peut se féliciter d’avoir intégré quatre jeunes joueurs de l’académie dans son effectif professionnel, la montée potentielle en D1A pourrait compliquer le travail de Daniel Renders. Anderlecht parvient à faire éclore des grands talents mais certains disparaissent parfois quelques semaines après leur début. Et l’Union ne compte aucun joueur du cru. " Ce sera en effet un problème à gérer. Si le club monte, il y aura fatalement des renforts à prévoir et moins de place pour nos jeunes. L’intégration des U23 dans les championnats adultes sera une bonne chose pour cela. Mais les clubs devraient aussi s’imposer certaines règles. Sur un groupe de 24 joueurs, je ne vois pas pourquoi six ne pourraient pas être des jeunes. S’ils le méritent bien entendu. Mais j’ai été coach, je sais comment cela fonctionne. Il faut faire des résultats et on n’ose pas toujours mettre des jeunes sur le terrain ".

Comme coach principal, Daniel Renders a connu les dernières saisons ayant compté trois clubs bruxellois en première division. Entre 1986 et 1988, Anderlecht et le RWDM étaient accompagnés du Racing Jet de Bruxelles entrainé par Daniel Renders. " J’étais monté avec cette équipe et j’étais d’ailleurs le plus jeune entraineur de l’histoire en D1 à 30 ans à peine. Un record qui n’a été battu que récemment pas Edward Still à Charleroi. J’espère vraiment revoir trois clubs bruxellois en D1 la saison prochaine parce que ce sont toujours des rencontres spéciales ".