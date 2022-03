Daniel Radcliffe : une nouvelle rare apparition en public avec sa compagne de longue date

Ce 14 mars, le visage du plus célèbre sorcier s’est affiché face aux objectifs avec sa compagne Erin Darke. C’est un petit événement puisque leur première apparition remonte à 2014. Cindya Izzarelli a commenté cette surprise dans son Actu people.

L’acteur britannique, réuni il y a quelques mois avec les membres du casting d’Harry Potter pour les 20 ans du premier film, a fait une nouvelle apparition remarquée auprès des paparazzis.

Cette fois, il n’était pas en compagnie d’Emma Watson (Hermione Granger) et Rupert Grint (Ron Weasley), mais bien au bras de sa copine Erin Darke. La comédienne, âgée de 37 ans, est connue pour son rôle dans la série Good Girls Revolt. Leur sortie avait lieu sur tapis rouge à New York, le jour de la projection du film Le Secret de la cité perdue dans lequel jouent Sandra Bullock et Channing Tatum.

Les deux individus sont en couple depuis environ 8 ans. Ils se sont rencontrés en 2013 sur le tournage du film Kill Your Darlings et ne s’étaient montrés ensemble qu’une fois en public. C’était lors des Tony Awards 2014. Malgré plusieurs années de vie commune, la star d’Harry Potter est parvenue à rester très discrète sur sa vie privée. L’apparition du couple en public constitue donc déjà un tour de magie plus que réussi !