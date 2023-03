Daniel Radcliffe (Harry Potter) et sa compagne Erin Darke attendent leur premier enfant

Daniel Radcliffe, l'acteur britannique connu pour le rôle de Harry Potter, va être papa pour la première fois.

L'acteur de 33 ans est en couple depuis 2013 avec Erin Darke qu'il a rencontré sur le tournage du film Kill Your Darlings. L'actrice américaine de 38 ans a été aperçue avec son ventre rond dans les rues de New York.

"Daniel est tellement excité d'être papa. Sa relation avec Erin est vraiment spéciale et tout le monde pense qu'ils seront des parents formidables" a confié une source au tabloïd The Sun. Le couple serait resté discret jusqu'à présent, mais Erin ne peut désormais plus cacher son "baby bump", ajoute la source.

Absent des réseaux sociaux, Daniel Radcliffe ne s'exprime jamais sur sa relation amoureuse et les apparitions publiques avec sa compagne se comptent presque sur les doigts d'une main !