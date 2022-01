Daniel Radcliffe bientôt dans la peau de "Weird Al" Yankovic

D’après le synopsis, le film racontera toutes les facettes de la vie de Yankovic, son ascension vers la gloire notamment grâce à ses titres "Eat It", parodie de "Beat It" de Michael Jackson, ou encore "Like a Surgeon", parodie de "Like a Virgin" de Madonna, mais aussi son côté plus sulfureux : "'Weird : The Al Yankovic Story' emmène le public dans un voyage vraiment incroyable à travers la vie et la carrière de Yankovic, de l’enfant prodige doué à la plus grande légende musicale de tous les temps", peut-on lire dans le synopsis.