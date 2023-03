Daniel Radcliffe : animateur dans un talk-show sur les jeunes trans, il fait allusion à J.K Rowling

The Trevor Project, organisation de prévention suicide, de service d’intervention en cas de crise et de soutien aux jeunes de moins de 25 ans de la communauté LGBTQ+, lance un talk-show, "Sharing Space", dans lequel de jeunes trans et non-binaires s’expriment dans un cadre sain. Daniel Radcliffe a été choisi comme animateur du premier épisode.

Pour le premier épisode de "Sharing Space", un talk-show disponible sur YouTube à partir de ce soir (18 h) qui laisse la parole aux jeunes trans et non-binaires, c’est Daniel Radcliffe qui joue le rôle de l'animateur. La date de lancement n'a pas été choisie au hasard: le vendredi 31 mars est la Journée internationale de visibilité transgenre.

Dans ce premier épisode, les jeunes partagent leurs expériences, parlent du rapport à soi ainsi que de la signification d’un allié.