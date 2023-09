"Daniel", quel est ce phénomène météorologique responsable des inondations en Libye ?

On s’y perd parfois dans la terminologie et parler de Daniel est le moment de remettre les choses dans leur contexte parmi tous les termes que vous entendez et lisez dans les différents médias.

Pour simplifier les choses, tout part de ce que l'on appelle une "dépression" : une zone dite "de basses pressions" comportant de l'air instable et humide. Les nuages s'y développent tranquillement ainsi que les précipitations qui les accompagnent. Son "jumeau positif" est appelé "anticyclone" (... et on pense souvent au soleil lorsqu'on parle d'un temps anticyclonique).

La dépression, c'est le stade le plus basique du phénomène qui nous intéresse. Si cette dépression est plus petite, plus concentrée (et donc plus énergique) on commence à parler de tempête (comme on peut en connaître en hiver dans nos régions). Au stade suivant, c'est le mot "ouragan" qui est employé avec au menu : pluies abondantes, orages et vents violents .

On parle d’ouragans (hurricanes en anglais) dans l’Atlantique et le Pacifique Nord

On parle de typhons pour la région nord-ouest du Pacifique

On parle de cyclones tropicaux pour le nord de l’Océan Indien

Dans tous les cas : il s’agit d'un système cyclonique aux vents violents, des vents qui pour être considérés comme des ouragans, typhons ou cyclones doivent atteindre des vitesses de vent supérieures à 119 km/h.

Dans le cas précis de Daniel, on parle d’un "cyclone subtropical méditerranéen" (tropical-like Mediterranean Storm chez les anglophones) mais vous retrouverez également le terme de "Medicane" pour le décrire (contraction de Mediterranean Hurricane). Un ouragan né dans le bassin méditerranéen.