Daniel Prévost sur "Le Dîner de cons" : "Francis Veber a perçu une image de moi que je ne connaissais pas"

La consécration arrive en 1998. Le Dîner de cons fait plus de 9 millions d’entrées. Daniel Prévost obtient le César du meilleur second rôle. Avait-il flairé le bon coup comme son personnage de Lucien Cheval, contrôleur du fisc antipathique et procédurier ?

C’est le réalisateur qui a tout de suite pensé à ce rôle pour l’acteur. Mais ce dernier n’imaginait pas qu’il était taillé pour lui. "En lisant le scénario j’ai trouvé que c’était formidablement écrit. Je ne connaissais pas Francis Veber. C’est lui qui m’avait téléphoné, j’ai donc reçu le scénario par mon agent et je me suis dit qu’il fallait absolument que je le joue. Jusqu’au premier jour de tournage, un soir où je me préparais dans la loge du tournage, je ne l’avais pas rencontré. Lui me connaissait par les choses que j’avais déjà tournées, par image interposée. C’est ce que je trouve assez étonnant : il a perçu vraisemblablement une image de moi que je ne connaissais pas".