Daniel Prévost à la barre dans "La Loi de Simon"

Après Josiane Balasko dans "La loi de Barbara" et Gérard Jugnot dans "La loi d’Alexandre", c’est cette fois au tour de Daniel Prevost d’enfiler la toge. Connu entre autres pour son rôle de contrôleur fiscal dans "Le dîner de cons", il incarne ici un avocat véreux, forcé de défendre un jeune prêtre soupçonné de meurtre.

"Simon Varlet est un avocat brillant et cynique, plus sensible au montant de ses honoraires qu'à l'intérêt de la justice ou au respect de la déontologie. Excédé par ses débordements, son bâtonnier le commet d'office pour assurer la défense d’un jeune prêtre accusé d'avoir tué l'un de ses paroissiens.

Peu concerné par l'affaire, et allergique aux religions comme à toute forme d'idéal, Simon est persuadé que son client est coupable... mais accepte cependant de plaider l'acquittement devant la cour d'Assises, l'absence de preuve incontestable devant permettre au ténor du barreau de semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais rien ne se passe comme prévu...

Et c'est au moment précis où tout accable son client que son avocat, pour la première fois, envisage la possibilité qu'il soit innocent... et qu'aucune autre faute ne puisse lui être reprochée que celle de placer son serment au dessus de toute autre considération..."

Un téléfilm à découvrir ce mardi 8 août à 22h10 sur La Une et disponible pendant les 7 jours suivants sur Auvio.