Daniel Pennac : "Quand on lit, on vit davantage"

Depuis quelques décennies, Daniel Pennac régale avec son écriture foisonnante. On peut citer Chagrin d’école, comme un roman ou encore la saga Malaussène commencée en 1985 avec le premier tome Au bonheur des ogres. Invité dans Déclic, il nous présente son dernier livre qui met le point final à cette saga, Terminus Malaussène.

Benjamin Malaussène, bouc émissaire professionnel, est au centre de cette série. Selon son auteur, "il est explicitement salarié pour se faire engueuler à la place des autres". Cette idée, Daniel Pennac la tient d’une rencontre avec un anthropologue, René Girard. Ce dernier avait théorisé la notion de bouc émissaire, avec comme principe que tout groupe humain se soude autour d’un bouc émissaire censé incarner tous les défauts du groupe. "J’avais trouvé cette idée absolument géniale car je pouvais la vérifier tous les jours. C’est vrai dans les familles, dans une classe, dans une entreprise […] et ça crée des communautés."

Daniel Pennac enregistre aussi des versions audio de ces livres. A l’époque de l’écriture de Comme un roman, quand il était professeur, son travail était de "réconcilier des élèves avec la lecture qu’ils prétendaient détester". L’auteur a donc lu des livres à sa classe comme Le parfum de Süskind ou encore Le vicomte pourfendu de Calvin. "Dès qu’ils étaient sortis de leur solitude de lecteur […] ils se sont de nouveau passionnés pour le roman."

Interrogé sur la place de la lecture et de l’écriture dans sa vie, l’écrivain répond :

La lecture d’un bon roman me met en appétit d’écriture. […] Les livres sont une compagnie essentielle. Mon travail, c’est d’amener ceux qui ne lisent pas à la lecture, car quand on lit, on vit davantage.