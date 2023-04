Daniel Pennac : "Je suis un raconteur d’histoires"

L’Astronome s’est alors tourné vers les supercalculateurs. Pétaflopiques (million de milliard d’opérations par seconde) aujourd’hui exaflopiques (milliard de milliard d’opérations par seconde) demain, ce sont de véritables machines à accélérer le temps puisqu’ils permettent de simuler, plusieurs milliards d’années d’histoire de l’Univers en quelques semaines. Mais la réalité physique des résultats de simulations numériques est souvent sujet à débat. L’Astronome s’est alors tourné vers le laboratoire. En exploitant les résultats des théories d’invariance d’échelle les plus avancées, il s’est aperçu qu’il pouvait relier deux systèmes aux dimensions physiques très différentes. Un objet de plusieurs parsecs peut être similaire à un objet de quelques millimètres.

La dualité entre macrocosme et microcosme devient illusoire. Pour échapper à une illusion lilliputienne, l’Astronome doit vérifier que son modèle réduit conserve les similitudes physiques (1) (i.e. similitudes géométriques, cinématiques et dynamiques) du phénomène astrophysique. Il peut alors devenir maquettiste à la condition de procéder à une métamorphose du temps, contrainte par des lois mathématiques (les lois d’échelle), qui transforme l’infiniment long astrophysique en un infiniment court de laboratoire. Lorsque nous avons montré qu’une grande variété de régimes plasmas présentait des propriétés de similitude remarquables (2), la voie à une véritable astrophysique expérimentale s’est ouverte. Celles-ci imposent que l’on soit capable d’appliquer des rétrécissements spatial et temporel au système étudié réclamant une installation technologique adéquate. La nouvelle génération de laser de puissance nanoseconde permet une telle opération. En concentrant l’énergie laser dans des volumes millimétriques et pendant quelques milliardièmes de secondes, des plasmas radiatifs sont produits au cœur des chambres d’expériences. Ce type d’état de la matière se retrouve communément autour des objets les plus extrêmes de l’Univers. En fonction du changement d’échelle choisi, de la nature de la matière et de la puissance laser disponible, les milliers d’années astrophysiques deviennent équivalentes aux nanosecondes de laboratoire. On voit donc qu’en exploitant le feu prométhéen et en se jouant des sabliers de Chronos, il devient possible de reproduire des portions miniatures d’Univers.

Deux catégories de projets à caractères astrophysiques ont émergé autour de ces installations technoscientifiques : les projets astro-inspirés comme celui visant à reproduire les réactions de fusion du cœur des étoiles et les projets d’astromimétisme cherchant à reproduire de véritables miniatures d’objets astrophysiques. L’Astronome devient bachelardien (3) en montrant qu’il maîtrise d’autant mieux la physique des objets qu’il étudie, qu’il est capable de les miniaturiser ou de les miniaturer.

Notre équipe a ainsi miniaturé les chocs d’accrétion rencontrés à proximité des naines blanches magnétisées (4). Autour de ces objets, le champ gravitationnel intense impose à la matière de tomber à la vitesse de 3000 km/s. La violence de l’impact entre ce flot de matière et la surface de la naine blanche mène à la formation d’un choc qui se stabilise à une altitude d’environ 1000 km. Un mystère persiste autour de la courbe de lumière de ces objets qui présente une variation caractérisée par une période de l’ordre de la seconde (5). Nos études théoriques montrent qu’une instabilité radiative complexe s’établit dans la zone choquée menant à son oscillation (6). Cette structure à l’extension spatiale trop faible est inobservable par nos télescopes actuels rendant difficile la confirmation de nos scénarii.

La cinématique de ce type d’écoulement est caractérisée par le nombre de Strouhal défini par la quantité VΔt/ΔL, où V, Δt et ΔL sont respectivement la vitesse, la durée et l’extension spatiale du phénomène. La construction d’une maquette pertinente impose, entre autres, la conservation du nombre de Strouhal. A travers l’invariance de ce nombre, nous notons qu’une réduction spatiale s’accompagne nécessairement d’une réduction temporelle. En adaptant cette relation, nous pouvons relier l’écoulement astrophysique à un flot de laboratoire de 1 mm se déplaçant à la vitesse de 300 km/s, grandeurs typiques des plasmas laser. Sous ces conditions les secondes astrophysiques de l’oscillation deviennent des dizaines de nanosecondes de laboratoire détectables par nos diagnostics.

Ainsi, les lasers de puissance deviennent des microscopes spatio-temporels pour l’Astronome puisqu’ils permettent de reproduire à la fois des phénomènes qui échappent à la résolution de nos télescopes et à explorer dans quelques nanosecondes le passé, le présent et le futur d’un phénomène ou d’un objet astronomique.

Au cours des siècles, Uranie a été représentée entourée des outils de mesures que l’Astronome a exploité pour comprendre l’Univers. C’est ainsi que nous avons vu la Muse de l’astronomie progressivement équipée d’un compas à l’antiquité, d’un télescope à partir du 17ème siècle, ou encore au côté d’une horloge, lorsqu’elle est devenue la référente de la seconde après la révolution française. Si nous en tentions une représentation moderne, elle devrait être dotée d’un supercalculateur et poser à côté de la chambre d’expérience d’un laser de puissance ou, de manière plus métaphorique, être munie d’un clavier et d’un microscope.

