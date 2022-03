Daniel Lévi souffrait du syndrome de l’imposteur avec "Les Dix Commandements" : "Je m’excusais d’être là"

En tournée pour défendre son 6e album, Grâce à Toi, Daniel Lévi a rassemblé les principaux membres des Dix Commandements sur scène : Ginie Line, Ahmed Mouici, Pablo Villafranca, Anne Warin, Lisbet Guldbaek.

Il explique pourtant avoir pris de la distance avec ce spectacle d’Élie Chouraqui, qui avait cumulé plus d’1,8 millions d’entrées entre 2000 et 2007. "Il y a vingt ans, j’avais tout Paris à mes pieds et je n’ai pas pu m’imposer. J’avais le syndrome de l’imposteur, je m’excusais d’être là, passant pour un type arrogant alors que j’étais juste timide" lâche-t-il au magazine français.

Celui qui avait endossé le rôle de Moïse dans Les Dix Commandements s’est aussi remémoré un moment gênant dans les coulisses d’une émission télévisée. "Un jour, je me suis retrouvé dans une loge avec Julien Clerc, Francis Cabrel,… J’avais une voix de dingue, un énorme tube, j’étais au sommet, mais je ne me sentais pas à égalité avec eux" raconte-t-il, vivant aussi le même scénario avec son ami Patrick Bruel : "Je l’ai longtemps accompagné au piano et lui, il a pu être audacieux, trouver l’équation pour s’imposer. Pas moi. C’est comme ça".