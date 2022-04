Daniel Lévi opéré d’urgence : son épouse donne des nouvelles rassurantes

Il y a quelques semaines, Daniel Lévi, au moment d’entamer la tournée de son album Grâce à toi, s’était montré serein quant à son traitement.

"La maladie est stable. J’arrête la chimio qui m’a fatigué. Je vais attaquer un protocole d’immunothérapie pour booster mon système immunitaire. Et je cible les trucs qui ne vont pas. Les poumons" expliquait-il à Gala.

Interrogé par la DH en septembre 2021, il se confiait sur les moments les plus durs de sa maladie : "Il y a une chose qui était une espèce de couperet, c’est de savoir que le monde continue quand vous êtes par terre et que, si vous disparaissez, le monde continue. Et, là, vous avez un sentiment d’impuissance et d’isolement. Une fragilité qui fait que ça donne une mesure sur ce que vous êtes et le rôle que vous avez à jouer ici bas".