Daniel Lévi, "le temps est compté", alerte sa femme

Depuis 2019, le chanteur lutte contre un cancer du côlon. Après une chimiothérapie, un protocole d’immunothérapie et quelques complications, la maladie semblait s’être stabilisée. Mais une publication de l’épouse de Daniel Lévi laisse penser à une évolution négative.

Le chanteur avait été opéré en urgence le 13 avril 2022 et avait donné de ses nouvelles le 15 juillet sur Instagram, dans une vidéo où il disait être un homme heureux et annonçait, le sourire aux lèvres, être papa pour la quatrième fois, deux garçons et maintenant deux filles.

Le 28 juillet, sa femme annonçait que l’artiste entamait un nouveau protocole de soins et incitait la communauté de son mari à prier pour qu’il puisse guérir complètement.

Ce 4 août, la femme de Daniel Lévi a à nouveau publié sur l’Instagram de son mari et les nouvelles ne sont pas bonnes : "Le chanteur Daniel Lévi a plus que jamais besoin de nos prières pour guérir, maintenant ! Le temps est compté, mobilisons-nous et agissons immédiatement", peut-on lire sur le mur du chanteur. Un message inquiétant, qui suscite de nombreuses réactions de soutien.