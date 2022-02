Daniel, l’outsider de The Voice Belgique, surprend les coachs en revisitant un titre electro !

Daniel a 53 ans et vient de Bruxelles. Pour lui, The Voice Belgique est à la fois un pari avec ses proches et une manière de "redonner une étincelle" à son parcours de musicien. Après une reprise du titre "Pookie" qui avait séduit l’ensemble de nos coachs lors des Blind Auditions, Daniel a décidé de surprendre une seconde fois le jury en reprenant un titre à succès mondial : "You Don’t Know Me" de Jax Jones pour l’épreuve des K.O. ! Sa coach, Typh Barrow n’a pas su passer à côté d’une telle prestation et elle a décidé d’emmener Daniel dans la suite de l’aventure. Nous avons hâte de voir ce qu’il nous réserve pour les grands lives !